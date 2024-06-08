Назван идеальный цвет для разных знаков зодиака: он может придать им сил

Все знаки зодиака связаны с различными цветами, утверждают астрологи. "Избранный" цвет является источником огромной энергии, притекающей из космоса. Благодаря специфическим цветам усиливаются наши зодиакальные особенности.

Некоторые люди, зная, что существуют мощные цвета, выбирают на их основе свой стиль. Другие же выбирают конкретные оттенки интуитивно. Цвета, присвоенные знакам зодиака, могут помочь увеличить позитив и счастье вокруг вас.

По словам астрологов, цвета предопределены звездами, ведь это определенные частоты, которые оказывают магическое воздействие и отражают наши астрологические вибрации. Благодаря им укрепятся наши важнейшие черты характера. Читайте, какой цвет принесет удачу вам!

Овен – красный.

Телец – зеленый.

Близнецы – желтый.

Рак – белый.

Лев – золотой и оранжевый.

Дева – коричневый.

Весы – розовый.

Скорпион – черный.

Стрелец – фиолетовый.

Козерог – серый.

Водолей – синий.

Рыбы – голубой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.