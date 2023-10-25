Назван самый несчастливый номер квартиры: тот, кто живет под этим числом, обречен на несчастья

Нумерологи считают, что номер квартиры или дома, в котором мы живем, может влиять на наш успех или его отсутствие. Однако одно число является особенно опасным: оно притягивает неудачи как магнит, превращая жизнь жильцов в сплошную череду испытаний.

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Поскольку дома мы проводим значительную часть времени – энергия и вибрации в жилье способны влиять на сферы жизни. Так, число 9 обладает разрушительной энергетикой и способно навлечь на тех, кто живет под этим номером, бесконечную "черную полосу".

Само по себе число 9 не оказывает сильного негативного воздействия в нумерологии, но в случае с номером квартиры оно может нарушить гармонию и спровоцировать несчастья. Люди в таком жилье будут страдать от перепадов настроения, устраивать постоянные скандалы и метаться между двух огней.

Квартира под номером 9 не подойдет людям, которые ценят покой и хотят построить отношения. Наоборот – союз может оказаться под угрозой, а два любящих друг друга человека окажутся на грани расставания из-за ряда недопониманий.

Кроме того, число 9 в номере квартиры сулит финансовые неприятности и проблемы на работе. Под особенным ударом могут оказаться те, кто работает в сфере продаж – они рискуют потерять деньги и лишиться репутации, которую зарабатывали не один год.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.