Названы четыре знака зодиака, которых ждут большие проблемы в сезон Девы

Сезон Девы, который продлится до 22 сентября 2024 года, окажется непростым для четырех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, с препятствиями столкнутся Тельцы, Стрельцы, Близнецы и Раки. Читайте детальнее!

Телец

Практичные Тельцы слишком осторожно относятся ко всем новому, что создает им проблемы на работе. В сентябре ситуация только обострится – уроженцы знака допустят ошибку, которая будет им дорого стоить. Придется делать трудный выбор.

Стрелец

У Стрельцов будет много разных идей и планов, но одно неожиданное событие выбьет их из колеи. Уроженцы знака почувствуют себя уставшими и обессиленными. Им нужно взять паузу и отдохнуть. К сожалению, все начинания в этот период обречены на провал.

Близнецы

Сентябрьская прохлада будет навевать на Близнецов грустные мысли. Более того, всплывут факты из их прошлого, которые они всячески пытались скрыть, что создаст напряженность в семье. Уроженцам знака нужно взять себя в руки и не создавать ненужных конфликтов. Берегите силы!

Рак

Ракам после летнего отдыха вернуться в реальность будет сложно. Их накроет депрессия, ведь солнца будет меньше, а стресс на работе уже давно дает о себе знать. Им нужно отпустить то, что они не могут контролировать, и найти баланс между занятостью и отдыхом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.