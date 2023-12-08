Названы четыре знака зодиака, у которых нет гена лидерства: они не берут на себя ответственность

Некоторые люди предпочитают вести пассивный образ жизни – они ни к чему особенно не стремятся, а плывут за течением. Мысль о том, что придется брать за что-то ответственность, пугает их. По словам астрологов, речь идеи о Рыбах, Тельцах, Близнецах и Водолеях.

Видео дня

Рыбы

Чувствительные Рыбы не обладают геном лидерства. Они не имеют четко определенной позиции и не умеют выражать свое мнение. Даже когда уроженцы знака много работают, допускают большие ошибки. Рыбы часто витают в облаках, из-за чего становятся жертвами обмана.

Телец

Тельцы, несмотря на упрямый характер, не целеустремлены и часто принимает неверные решения. Причина в том, что ими движут эмоции, а не логика. Кроме того, у них проблемы с адаптацией к переменам, что является большой проблемой на работе.

Близнецы

Близнецы способны быстро и легко выполнять задачи, адаптируются даже в самых сложных обстоятельствах, однако в качестве руководителей они не надежны, главным образом, из-за своей импульсивности и склонности работать в одиночку. Страх и неуверенность в себе – главные препятствия на пути к успеху.

Водолей

Хотя они креативны и имеют большой потенциал стать лидерами, хуже всего справляются с этой ролью. Представители этого знака – очень наивные и самоотверженные, ими легко манипулировать, поэтому бывает, что они не ладят с коллегами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.