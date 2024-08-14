Названы два знака зодиака, которые разрушают отношения, сами того не желая

Некоторым людям крайне трудно обрести счастье в любви – и это не случайно. По словам астрологов, разрушают отношения, сами того не желая, Козероги и Скорпионы. Читайте детальнее!

Козерог

Козероги серьезные, ответственные и целеустремленные. Однако эти качества также могут сделать их замкнутыми, одинокими и чрезмерно требовательными к себе и другим. Они ставят перед собой высокие цели и отказываются от любой формы гибкости в плане их достижения. Уроженцы знака кажутся холодным и необщительным, что усложняет поиск второй половинки.

Даже встретив своего человека, Козероги рискуют все разрушить. Они испытывают трудности с выражением своих чувств, потому что боятся уязвимости. Эта тенденция замыкаться в себе может привести к недопониманию или отсутствию общения в отношениях. Кроме того, их серьезный характер и потребность во контроле могут заставить их казаться властными.

Скорпион

Загадочные Скорпионы известны как интенсивный и страстный знак. Однако эта же интенсивность иногда может перерасти в одержимость или эгоизм, что вредит романтическим отношениям. Уроженцы знака могут очень быстро увлечься кем-то, а затем так же быстро потерять интерес, если что-то пойдет не так, как они ожидают.

Потребность Скорпионов в контроле и лояльности также может создать напряжение и подтолкнуть партнеров к разрыву отношений. Им нужно научиться контролировать свою ревность, отпускать ситуацию и доверять своему партнеру, устанавливая здоровое общение внутри пары.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.