Названы два знака зодиака, которые завидуют всем: могут строить козни за спиной

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, которые всем завидуют. Они терпеть не могут счастья своих знакомых, коллег и даже близких и постоянно на что-либо обижаются. По словам астрологов, речь идет о Козерогах и Рыбах.

Козерог

Козерог думает, что у всех дела обстоят лучше, чем у него. Он постоянно мечтает о другой, лучшей жизни, но ему не хватает смелости сделать наконец этот первый шаг у переменам. Поэтому он всегда недоволен, сварлив и даже злобен. Козерог цепляется за прошлое, даже если оно для него токсично, и блокирует духовное развитие.

Козерога производит впечатление человека, который любит жалеть себя и зацикливаться на малейших неудачах. Он не может смириться со счастьем своих друзей. Если он думает, что у них в жизни "слишком хороша", будет строить заговоры за их спиной и распространять о них сплетни. В конечном итоге уроженец знака может в одночасье разорвать отношения.

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Рыбы

Рыбы чувствуют себя особенными, что заставляет их завидовать всем. Они не только не способны проглотить горечь поражения, но и могут отомстить людям, которые, по их мнению, займут их место. Когда что-то идет не так, как они хотят, они распространяют слухи и клевету только для того, чтобы сделать чью-то жизнь невыносимой. Им особенно нравятся семейные ссоры и споры. Рыбы предполагают, что когда двое ссорятся, третий выигрывает.

По их мнению, они очень хитры и расчетливы. Уроженцы знака думают, что никто не разгадает их заговор, но его видят все. Когда Рыбы видят деньги или возможность получить наследство, они не остановятся ни перед чем. Они будут рассказывать вам сказки и уверять в своих искренних намерениях, а за спиной строить другие планы. Рыбы беспринципны.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.