Названы два знака зодиака, наиболее склонные к зависимостям: это может стать проблемой

Некоторые люди отличатся исключительной чувствительностью, что часто приводит к разного рода зависимостям. И речь идет не только об алкоголе или наркотиках, но и "безопасном" заедании стресса. По словам астрологов, в зоне риска Девы и Рыбы.

Уроженцы этих знаков очень чувствительны и часто не могут справиться со стрессом. Они испытывают сильные эмоции, хотя внешне могут показаться сдержанными. На самом деле Девы и Рыбы чувствуют себя потерянными и неспособными справиться с происходящим едва ли не каждый день.

Столкнувшись со стрессом и давлением, вместо того, чтобы искать поддержки, они часто прибегают к стимуляторам, азартным играм или покупкам как способу снять напряжение.

В отличие от Тельцов, Весов, Львов или Близнецов, которые обычно могут контролировать свои эмоции и принимать разумные решения, Девам и Рыбам трудно признавать свои слабости. Их низкая самооценка заставляет их бояться насмешек или неприятия, что еще больше усугубляет проблему.

Процесс избавления от пагубных привычек чрезвычайно сложен для Дев и Рыб. Отсутствие силы воли и страх общественного осуждения означают, что они редко обращаются за помощью. Это, в свою очередь, приводит к замыканию в себе и углублению проблем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.