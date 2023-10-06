Названы два знаки зодиака, у которых не всегда чистая совесть: они могут причинить зло другим

Некоторые люди особенно болезненно воспринимают не только свои неудачи, но и успех других. Зависть или обида способны толкать их на плохие поступки и сознательно причинять вред окружающим. По словам астрологов, речь идет об Овнах и Рыбах.

Овен

Если Овен что-то задумает, то не сдастся. Он захочет добиться своей цели любой ценой, невзирая на возможные последствия. Уроженец знака может быть настолько сосредоточен на задаче, что не заметит, что его действия способны навредить даже близким.

К сожалению, бывает и так, что Овен целенаправленно совершает подлости. Если это приблизит его к решению проблемы или достижению успеха, он не будет колебаться ни минуты. Уроженцы знака часто прибегают к лжи или манипуляциям, их не волнует мнение окружающих. Именно поэтому Овны часто добиваются успеха в бизнесе и политике.

Рыбы

Рыбы могут быть безжалостными, особенно если кто-то задел их чувства. Когда это происходит, они кардинально меняют свое отношение к этому человеку. Более того, их намерения не всегда искренни. Все решения уроженцы знака принимают так, что никто из окружающих не может догадаться, что задумали Рыбы.

Человек, попавший в ловушку уроженцев знака, не всегда до конца понимает, жертвой чьих "игр он стал. К счастью, Рыбы не всегда ведут себя подло – они не предадут тех, кого любят, не только окажут им помощь, но и при необходимости поддержат материально. По мнению астрологов, Рыбы сочетают в себе две личности: демонскую и ангельскую. Такое сочетание позволяет Рыбам никогда не терять самообладания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.