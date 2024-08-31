Названы главные долгожители по знаку зодиака: астрологи раскрыли, в чем секрет

Дата рождения человека в большой мере влияет на его жизненный путь и предпочтения. По словам астрологов, наибольшая вероятность стать долгожителями у Тельцов, Козерогов и Весов. Читайте детальнее!

Телец

Тельцам астрологи прочат самую долгую жизнь. Уроженцы этого знака зодиака очень практичны, умеют сохранять баланс между работой и отдыхом и выбирают здоровый образ жизни. Им нравится учиться и открывать для себя что-то новое. Однако их любопытству есть предел: они не склонны к риску. Продолжительность жизни Тельцов – 80+ лет.

Козерог

Амбициозные Козероги любят хорошо подумать, прежде чем принимать рискованные решения. Уроженцы знака очень практичны во всем и знают толк в правильных привычках. Именно поэтому астрологи предсказывают уроженцам знака долгую жизнь – 65+ лет.

Весы

Весы – самый нерешительный знак зодиака, который стремится к балансу и гармонии во всем. Уроженцам знака сложно принимать важные решения, именно поэтому они часто колеблются. Весы достаточно осторожны и не рискуют там, где без этого можно обойтись. Уроженцы знака выбирают спокойный образ жизни и живут 55+ лет.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.