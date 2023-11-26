Названы главные одиночки по знаку зодиака: им трудно открыться людям

Некоторые люди получают энергию от внимания окружающих, а другие ее теряют и комфортнее всего чувствуют себя в одиночестве. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака – Девы, Раки и Рыбы предпочитают собственную компанию.

Видео дня

Дева

Естественная позиция Дев – не привлекать к себе внимания без крайней необходимости. Уроженцам знака нравится работать за кулисами и быть максимально эффективными. Они ценят скромность и простоту. Часто Девам даже трудно открыться другим – им нужно привыкнуть к окружающим, чтобы чувствовать себя свободнее.

Рак

Раки избегают внимания из-за своей высокой внутренней чувствительности и неуверенности в себе. На самом деле им очень важно произвести хорошее впечатление – они стараются хорошо выглядеть, но этого не всегда достаточно. Осознание того, что их все замечают, вызывает у Раков сильное беспокойство. Им трудно контролировать свои чувства.

Рыбы

Рыбы, хоть и выглядят привлекательно, хотят поскорее сбежать от внимания. Они так тонко воспринимают все вокруг себя, что часто беспокоятся без повода. Вместо того, чтобы наслаждаться вниманием, уроженцы знака теряются в клубке собственных мыслей и фантазий, что каким-то образом убеждает их в том, что им следует быть застенчивыми и замкнутыми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.