Названы главные пессимисты по знаку зодиака: они видят жизнь в черных тонах

Некоторые люди воспринимают все как катастрофу. Они не могут наслаждаться жизнью, потому что будущее им кажется мрачным. Эти три знака зодиака – главные пессимисты, которые легко могут испортить настроение всем, но больше всего – себе.

Дева

Дева – очень практичный человек. Казалось бы, это должен быть реалист, но как никакой другой знак, она видит все в черных тонах. Дева не сможет ничем наслаждаться, если будущее в ее сознании негативно. И, к сожалению, это часто случается. Даже когда она добивается успеха, все равно думает, что все может пойти не так в одночасье.

Козерог

Козерог – настоящий повелитель уныния. Он на все жалуется, и как только что-то идет не так, воспринимает это как конец света. В каждой ситуации он ищет только отрицательные стороны. Кроме того, он имеет свое мнение по каждому предмету, высказывает его громко и не позволяет себе слышать мнение других. Таким образом, он может испортить настроение каждому оптимисту, разрушив его видение мира.

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Рыбы

Рыбы любят фантазировать, но как только они начинают задумываться о том, что происходит вокруг, приходят в ужас от жестокой реальности и видят все в черных тонах. Их первая мысль всегда травматична. Даже когда они узнают, что не все черно-белое, все равно будут видеть только одну сторону медали – такие они и есть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.