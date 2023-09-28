Названы главные сладкоежки по знаку зодиака: они не устоят перед тортом

Задумывались ли вы когда-нибудь, как знак зодиака может влиять на нашу личность и жизнь? Оказывается, дата рождения влияет даже на предпочтения в еде. По словам астрологов, пять уроженцев зодиакального круга – настоящие сладкоежки, которые точно не устоят перед тортом.

Овен

Овны известны своей энергией и импульсивностью, и эта черта распространяется на их привычки в еде. Уроженцы знака могут чувствовать внезапные приступы голода после наступления темноты и тянуться к закускам, чтобы удовлетворить свой ненасытный аппетит. Они выбирают именно сладости.

Телец

Тельцы – известные гурманы, и независимо от времени суток они будут насладиться вкусной едой. Уроженцы знака склонны к перекусам на ночь, но они обязательно выберут качественную выпечку – это могут быть как изысканные сладости, так и разнообразные десерты.

Близнецы

Близнецы известны своей переменчивостью и любопытством, и их ночные перекусы не являются исключением. Уроженцы знака могут экспериментировать с разными видами сладостей, приправляя их чем-то необычным.

Рак

Раки – очень эмоциональные люди, и их ночные перекусы могут быть обусловлены стремлением к комфорту. Они едят на ночь пищу, которая улучшает настроение. Это домашняя выпечка или сливочные десерты.

Лев

Львы любят быть в центре внимания, и их ночные перекусы могут быть немного театральными. Уроженцы знака выбирают оригинальные закуски – это могут быть вкусные изысканные торты, фрукты с шоколадной глазурью или шоколадные конфеты.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.