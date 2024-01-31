Названы худшие матери по знаку зодиака: таких всего четыре

Лучшая мать – та, которая любит своего ребенка, дает ему возможность чувствовать себя в безопасности, но не ограничивает его во всем. По словам астрологов, не каждая женщина может стать хорошей матерью – и это связано со знаком зодиака.

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Близнецы

Женщины-Близнецы обладают двойственной натурой. Они не очень хорошо умеют заботиться о детях, да и желание тратить время на пеленки-распашонки у них нет. Конечно, это не значит, что они не любят своих детей, просто они не готовы уделять им много времени.

Весы

Женщины-Весы – не лучшие матери, потому что им нравится быть в центре всего. Особое внимание уделяется материальным ценностям – они выберут карьеру, а не время с ребенком. Их дети могут чувствовать себя ненужными, поскольку Весы будут от них "откупаться" подарками.

Скорпион

Женщины-Скорпионы любят свободу. Они не будут хорошими матерями, поскольку предпочитают заботиться исключительно о себе. Мысль о том, что большую часть времени придется посвящать ребенку, пугает их. Они достаточно эгоистичны.

Телец

Женщины-Тельцы заботливые и чувствительные, но им не хватает последовательности. Если что-то идет не так, они быстро начинают нервничать. Уроженки знака больше всего ценят финансовую независимость, поэтому точно не откажутся от работы, но могут часто срываться на детях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.