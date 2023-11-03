Названы худшие партнеры по знаку зодиака: их ревность и эгоизм разрушают отношения

Не каждый человек является хорошим партнером в романтических отношениях. Некоторые склонны к манипуляциям, другие – ревности, третьи могут контролировать вторую половинку настолько сильно, что та может чувствовать себя пойманной в ловушку и несчастной.

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По словам астрологов, ревность, манипуляции, контроль и эгоизм разрушают романтические отношения, которые пытаются построить Водолеи, Стрельцы и Близнецы. Люди этих знаков зодиака часто не осознают, что их действия причиняют вред другим.

Водолей

Водолей – настоящий манипулятор. Люди этого знака зодиака из-за проблем с доверием стараются контролировать своего партнера. Они во всем видят подвох, поэтому, чтобы защититься от боли, винят во всем свою вторую половину. Водолеи превращают даже самую маленькую проблему в большую драму. С ними невозможно справиться. Сотни разговоров, заверений и постоянных доказательств любви не всегда достаточно. Уроженцам знака в отношениях необходимо внимание и уверенность в том, что их больше не обидят.

Стрелец

Стрелец ставит себя на первое место. Он прирожденный лидер, которому часто приходится самоутверждаться за счет партнера. Люди этого знака зодиака редко заботятся о нуждах своей второй половинки. Если только они не увидят в этом свою заинтересованность. Стрелец крайне неумолим, именно поэтому спустя много месяцев он способен вспомнить даже мелочь. Его импульсивность и стремление к контролю приводят к серьезным недопониманиям в отношениях.

Близнецы

С одной стороны, Близнецы ищут стабильности, но с другой – мечтают быть независимыми на протяжении всей жизни. Люди этого знака зодиака уклоняются от ответственности и во что бы то ни стало доказывают свою правоту. Хотя в начале отношений Близнецы кажутся идеальными партнерами, когда первое увлечение проходит, им становится скучно. Рутина и стабильность даются им нелегко, хотя они часто с этим борются. Таким людям необходимо пространство и уверенность в том, что их партнер проявит большое понимание.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.