Названы худшие руководители по знаку зодиака: таких три в списке

Некоторые люди рождены, чтобы стать настоящими лидерами и управлять людьми, другим же стоит сосредоточиться совершенно на других задачах, утверждают астрологи. По их словам, будучи боссами, могут создать только хаос и эмоциональные американские горки Весы, Рыбы и Близнецы.

Весы

Весы – мастера все анализировать, обдумывать, а потом …. начинать сначала. Уроженцам знака крайне трудно принимать решения, из-за чего многие выгодные предложения вскальзывают от них. Сказать, что их нерешительность может свести с ума сотрудников, – ничего не сказать. Кроме того, Весы любят, когда все счастливы. Это значит, что вместо того, чтобы в одиночку принять трудное решение, будут стремиться к компромиссу любой ценой. Даже если это означает постоянное изменение планов.

Рыбы

Рыбы – настоящие мечтатели, вымышленный мир которых иногда выходит из-под контроля. Они могут прийти в офис с идеей реорганизации компании, но через час совершенно забыть о ней, потому что пришла в голову еще лучшая идея. Рыбы кажутся мастерами создания проектов, которые в теории выглядят великолепно, но на практике часто оказываются полным провалом. Все дело в том, что они закрывают глаза на многие мелочи.

Близнецы

Близнецы – настоящий торнадо в мире менеджмента – уроженцы знака полны энергии, идей и готовности действовать. К сожалению, эта энергия может превратиться в хаос, поскольку они каждую минуту меняют свое мнение. Близнецы могут работать над ключевым проектом, который изменит лицо компании, а на следующий день остановить его, потому что передумали. Если вы мечтаете о стабильности, лучше поискать работу у кого-нибудь другого.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.