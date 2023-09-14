Названы худшие жены по знаку зодиака: астрологи рассказали, в чем причина

Не существует идеальных знаков зодиака, гарантирующих удачный брак. Однако среди всех уроженцев зодиакального круга астрологи выделяют три, представительницы которых отличаются непростым характером. Козерогов, Львов и Раков считают худшим женами. Читайте далее, в чем причина!

Козерог

Козерог – один из самых сложных знаков зодиака. На таких женщин трудно произвести впечатление - они от природы придирчивы и сосредоточены на достижении собственных целей. У них нет такого понятия как компромисс, а любая мелочь может стать поводом для огромного скандала. Женщины-Козероги способны превратить жизнь мужчины в сплошные "американские горки", что выдержать не всем под силу.

Лев

Женщина-Лев всегда хочет быть на первом месте, доминировать и вызывать восхищение. Брак с такой женщиной требует от мужчин много терпения и внимания ко второй половинке. Львицы могут стать очень преданными и верными спутницами, но им нужны ежедневные доказательства любви. Иначе бурных выяснений отношений не избежать..

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Рак

Женщины-Раки эмоциональны и чувствительны. На первый взгляд, это кажется милым, но со временем эмоциональная нестабильность и чрезмерная чувствительность могут начать нервировать. Уроженцы знака способны извести избранника постоянными подозрениями и ревностью. Рыбы неуверенные в себе, а поэтому очень боятся предательства. Кроме того, они не умеют открыто говорить о волнующих вопросах, а просто замыкаются в себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.