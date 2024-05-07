Названы худшие жены по знаку зодиака: астрологи рассказали, в чем причина

Хотите прожить счастливую и мирную жизнь с любящей женой? Астрологи утверждают, что стоит обратить внимание на дату рождения избранницы, ведь она имеет большое влияние на судьбу и характер. Худшими женами считают Скорпионов, Дев, Рыб и Овнов.

Скорпион

Женщины-Скорпионы производят превосходное первое впечатление, ведь являются мастерами флирта. У них отличное чувство юмора, высокий интеллект и много интересов в жизни. Однако после свадьбы они часто показывают свою обратную сторону. Скорпионы очень ревнивые и обидчивые, могут устраивать скандалы из-за мелочей и "допросы" партнеру. Жизнь з ними превратится в сплошную "драму".

Дева

Известные своим перфекционизмом Девы стремятся, чтобы все вокруг было идеально – и это касается партнера. Они могут требовать от него сменить образ жизни, одежду, круг друзей. Если Девы терпят неудач или просто ошибаются, не могут смириться с этим фактом, а жалуются, ноют, ищут виновных… Более того, Девы могут быть очень подозрительными и ревнивыми, они не упустят ни одной, даже самой маленькой возможности доказать нелояльность своего партнера. И еще одно, о чем стоит сказать себе честно: в отношениях с Девой всегда главная Дева.

Рыбы

На первый женщины-Рыбы милые, веселые, спокойные, отзывчивые и очень заботливые. Однако в браке быстро показывают свое истинное лицо. Они будут постоянно указывать мужчине, что ему делать. Со временем мужчина почувствует, что он загнан в угол и порабощен. Жена-Рыбы будет принимать все решения и блокировать амбиции мужа. Кроме того, женщина-Рыбы чрезвычайно капризна и обладает прекрасной способностью к смене настроения без видимой причины, как в калейдоскопе.

Овен

Женщины-Овны вспыльчивые, темпераментные, предприимчивые и полные энтузиазма. Они кажутся идеальными, ведь четко знают, чего хотят от жизни, и всегда выглядят на высоте. Однако уроженки знака очень требовательные, не терпят скуки и рутины, поэтому не позволит мужчине беззаботно лежать на диване с пивом. Во-вторых, они требуют безграничной верности и преданности, живя по принципу "кто не с нами, тот против нас". Женщины-Овны любят властвовать и доминировать, они не боятся ссор и конфликтов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.