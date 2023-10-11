Названы 'избранные' знаки зодиака, которых поддерживает Вселенная: им суждено богатство и успех

Некоторые знаки зодиака Вселенная поддерживает больше, чем других – им везет во всех начинаниях, а деньги сами идут в руки. По словам астрологов, богатство, любовь и долгая счастливая жизни суждены шести уроженцам зодиакального круга.

Рак

Рак очень эмоционален и способен посвятить много времени и внимания другим, чтобы построить крепкую связь. Это один из знаков, привлекающий любовь своей верностью. Хотя он кажется застенчивым, на самом деле очень чувственный и романтичный и в то же время понимающий и нежный. Он дорожит семейными ценностями, поэтому найти серьезного партнера – его приоритет. Судьба благоволит ему и в финансовых вопросах – Раки без труда зарабатывают много денег

Рыбы

Рыбы благодаря своей сильной интуиции сразу чувствуют, с кем смогут построить серьезные отношения. Этот знак зодиака эмоционально очень открыт и готов выразить свои чувства вслух. Рыбы знают, чего хотят от жизни – и благодаря везению добиваются больших высот в избранной сфере. Они никогда и ни в чем не будут знать нужды.

Лев

Лев – очень амбициозный знак зодиака, который стремится к профессиональным успехам и роскоши. Он склонен покупать дорогие вещи, подчеркивающие его социальное положение, но это не делает его беднее. Деньги буквально сами идут в руки Львов, чем те умело пользуются. Уроженцы знака знают, как постоянно быть в центре внимания и извлекать из этого выгоды.

Козерог

Козерог очень трудолюбив и уделяет много сил и времени достижению финансового благополучия. Он также бережлив и умело распоряжается своими деньгами. Козерог часто фокусируется на долгосрочном планировании и целях и осторожно относится к инвестициям. Вселенная поддерживает его в достижении богатства. Везет Козерогам и в вопросах любовных.

Близнецы

Близнецы очень любопытны к миру и коммуникабельны, ведут увлекательный и приносящий удовлетворение образ жизни. Судьба посылает им необыкновенные события и возможности, которыми уроженцы знака могут воспользоваться. Их жизнь полна приключений, но даже из опасностей они выходят без потерь. Близнецы – счастливчики, которые могут заполучить все, чего пожелают.

Телец

Телец – очень практичный и настойчивый человек, что позволяет ему достигать всех целей. Он счастлив, когда может насладиться хорошей едой, отдыхом и развлечениями. Вселенная поддерживает уроженцев знака в ведении сбалансированной жизни. Тельцы без труда могут сколотить состояние и найти человека, с которым проведут всю жизнь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.