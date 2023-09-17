Названы лучшие пары по знаку зодиака: они созданы друг для друга

Астрологи утверждают, что некоторым парам по знаку зодиака уготована большая любовь – они буквально созданы друг для друга. У этих счастливчиков есть все шансы построить крепкие отношения. Читайте, кто попал в список!

Скорпион и Козерог

Казалось бы, эти два сильных характера будут бороться за доминирование в отношениях. Но нет ничего более далекого от правды. У Скорпиона жесткий характер, но он может быть услужливым, что выгодно в отношениях с темпераментным Козерогом.

Рак и Лев

От них невозможно отвести взгляд. Рак и Лев на протяжении веков создавали самые прекрасные отношения. Им суждена бесконечная любовь.

Телец и Дева

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Телец и Дева всегда рядом. Они поддерживают, заботятся, защищают друг друга и дают добрый совет. Их отношения чаще всего начинаются с дружбы, которая со временем перерастает в красивые отношения.

Скорпион и Водолей

Водолей – знак зодиака, требующий особого отношения. Обычно он очень чувствительный человек, мечтающий по ночам о красивой любви. В свою очередь, Скорпион может дать чувство безопасности. Его настойчивость пробьет толстую стену, построенную Водолеем.

Стрелец и Весы

Стрелец любит приключения и не торопиться остепениться. В свою очередь, Весы с оптимизмом смотрят в будущее и не могут представить себе брак с человеком, с которым было бы скучно. Эти двое будут уважать собственное пространство и создадут идеальную пару.

Близнецы и Овен

Они могут искать друг друга годами. Однако важно то, что уроженцы знака действительно создают крепкие и счастливые отношения. Близнецы и Овны добры и щедры. По отдельности они подсознательно чувствуют, что им чего-то не хватает.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.