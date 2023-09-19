Названы лучшие жены по знаку зодиака: их мужьям исключительно повезло

Может ли характер человека и его поведение в любовных отношениях зависеть от знаков зодиака? Астрологи утверждают, что это так. По их словам, есть три знака, представительницы которых считаются идеальными женами – они заботливые, отзывчивые и верные, поддерживают своих партнеров и являются для них настоящими друзьями.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, исключительно осторожны и могут быть недоверчивыми и замкнутыми при первой встрече. Однако если они кому-то доверяют, то становятся отличными партнерами. Уроженцы знака лояльны, поэтому если что-то пообещают, то обязательно сдержат слово. Они делают все, чтобы не разочаровать свою вторую половину и поддержать ее в трудную минуту, заботятся о своих близких больше, чем о себе.

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Весы

Весы – исключительно хорошие жены. Они честны и правдивы, поэтому, если им что-то не понравится, скажут об этом. Обычно уроженцы знака спокойны и сдержанны, избегают ссор и споров, а разногласия стараются разрешить путем разговора. Весы сделают многое, чтобы сделать другого человека счастливым. Иногда даже в ущерб собственному благополучию.

Рыбы

У людей, рожденных под знаком Рыб, сложные отношения с другими людьми. Однако на самом деле, если у них есть чувства к кому-то, они способны сделать для своего партнера все что угодно. Уроженцы знака могут быть безнадежными романтиками, верными и чрезвычайно ориентированными на семью. Они эмпатичны и креативны. У них есть множество идей, которые с удовольствием реализуют вместе со своей второй половинкой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.