Названы мужчины по знаку зодиака, которые способны превратить жизнь женщины в кошмар

Есть мужчины, с которыми женщина чувствует себя защищенной. Но есть и те, которые способны превратить жизнь партнерши в катастрофу, утверждают астрологи. Речь идет о Стрельцах, Раках и Весах. Читайте детальнее!

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Стрелец

Мужчины-Стрельцы очень независимы и эгоистичны. Они также настойчивы, любят говорить только о себе и воспринимают партнершу как свою собственность. Уроженцы знака могут жить только в таких отношениях, которые приносят им радость и удовольствие. Повседневные обязанности не для них

Если женщина отказывается жить по этим правилам, мужчина-Стрелец просто заставляет ее это делать. Он никогда не пойдет на компромисс и не изменится – если влюбились в Стрельца, вы должны быть готовы ко всему вышеперечисленному.

Рак

Эти мужчины способны быть романтичными только в начале отношений, умеют говорить комплименты и радоваться жизни. Как только наступает рутина, они показывают свою истинную сущность. В отличие от женщин, рожденных под созвездием Рака, эти мужчины совершенно не подходят для семейной жизни. Они эгоистичны и совершенно не считаются с желаниями партнерши.

Кроме того, они еще и ревнивы и в помутненном состоянии способны устроить скандал из-за ничего. Более того, в спорах Раки умеют ранить, и самое страшное, что делают это совершенно сознательно. Уроженцы знака также не умеют брать на себя ответственность.

Весы

Астрологи утверждают, что мужчины, рожденные под этим знаком, относятся к числу самых нерешительных людей в мире. Они очень долго думают перед любым решением, анализируют все за и против. Им важно, чтобы все произошло именно так, как они запланировали, и если что-то пойдет не так, они уже не понимают, что делать.

Любая дискуссия с этими мужчинами обычно заканчивается спором, потому что они не могут смириться с тем, что у кого-то другого может быть другое мнение. Это тот случай, когда сожительство с мужчиной-Стрельцом возможно только в том случае, если женщина готова быть не партнершей, а матерью, "потакающей" его желаниям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.