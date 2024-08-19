Названы мужчины-тираны по знаку зодиака: они способны разрушить психику 'жертвы'

У всех людей есть светлые и темные стороны, положительные и отрицательные черты характера, но астрологи утверждают, что только пять мужчин по знаку зодиака склонны быть тиранами в отношениях. Речь идет о Козерогах, Тельцах, Девах, Львах и Скорпионах!

Козерог

Мужчины-Козероги не склонны к прямому проявлению агрессии, они скорее будут "выедать" мозг ложечкой – постоянными упреками и замечаниями. Они обязательно будут указывать партнерше, как ей жить и с кем дружить, намекая, что окружающие не дотягивают до их уровня интеллекта и финансового положения. Их женщина будет чувствовать себя "на поводке" – под полным контролем.

Телец

Тельцы, как и Козероги, принадлежат к стихии Земли. Это значит, что они тоже не будут устраивать громкие скандалы, но будут "давить" партнершу. Уроженцы знака проявляют пассивную агрессию вместо открытого конфликта и всячески унижают избранниц. Женщина может не заметить этого сразу, ведь Тельцы раскрываются постепенно, демонстрируя истинное лицо.

Девы

Мужчины-Девы критикуют всех вокруг – они расскажут своей партнерше, как та должна выглядеть, чем интересоваться и что делать. Уроженцы знака постоянно будут указывать на все недочеты, пусть даже придуманные. Они действительно убеждены, что всегда правы, а остальные — откровенные дураки, которые не понимают простых правил.

Лев

Амбициозные Львы уверены, что заслуживают всего самого лучшего, ведь они "цари". Уроженцы знака будут требовать от партнеры полного подчинения их интересам. Более того, им нужно, чтобы ими постоянно восхищались – если этого не будет в отношениях, они могут легко пойти налево, чтобы поднять свою самооценку.

Скорпион

Загадочные Скорпионы обладают обаянием и харизмой и могут вскружить голову с первых минут. Но потом они показывают, какими есть на самом деле. Уроженцы знака очень ревнивые и будут постоянно устраивать проверки партнерше, требуя доказательств верности. Это способно быстро разрушить отношения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.