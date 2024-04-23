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Астрология и гороскопы

Названы пары по знаку зодиака, которые чаще всего разбивают друг другу сердца

Анастасия Крыщук

Названы пары по знаку зодиака, которые чаще всего разбивают друг другу сердца
Их отношения практически обречены. Источник: Фото создано ИИ

Некоторые пары не могут выстроить гармоничные отношения, несмотря на притяжение. По словам астрологов, это может связано с влиянием звезд. Читайте далее, какие знаки зодиака с наибольшей вероятностью разобьют друг другу сердца.

Овен и Скорпион

Овны известны своей прямотой, а Скорпионы глубоко эмоциональны и загадочны. Их отношения будут полны конфликтов, ведь Овны вспыхивают за миг, а Скорпионы обижаются очень долго. Эмоциональные качели быстро утомят обоих.

Близнецы и Дева

Близнецы любят веселье и не терпят ограничений, а Девы стремятся к порядку и стабильности. Хотя у этих двух знаков может быть интеллектуальная связь, но разные взгляды на жизнь рано или поздно приведут к краху отношений. И тогда эмоциональных срывов не избежать, особенно у склонных к перфекционизму Дев.

Лев и Водолей

Амбициозные Львы ищут в отношениях внимания и признания, а Водолеи ценят независимость и новаторство. Водолеи не смогут дать Львам того восхищения, которые те жаждут, ведь привыкли относиться к жизни легко. Их расставание практически неизбежно из-за разных взглядов и приоритетов.

Рак и Козерог

Раки эмоциональны и интуитивны, а Козероги практичны и амбициозны. Сначала может показаться, что это идеальный союз, где партнеры дополняют друг друга, но ситуация быстро изменится. Принципиальные различия в подходах к жизни и эмоциям могут привести к скандалам и глубоким эмоциональным ранам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы