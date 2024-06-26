Названы пассивно-агрессивные знаки зодиака: с ними сложно строить отношения

Агрессия негативно сказывается на любых отношениях, но некоторые проявляют ее в пассивной, а не открытой форме. По словам астрологов, речь идеи об Овнах, Раках, Девах и Скорпионах. Читайте детальнее!

Овен

Импульсивные Овны известны своей страстностью, но их агрессивная натура мешает им самим быть счастливыми. Уроженцы знака часто выражают свое недовольство без прямой конфронтации, но отсутствие открытого диалога не помогает решить проблему. Саркастические комментарии выдают Овнов с головой – им не удается скрыть агрессию.

Рак

Эмоциональные Раки скрывают свои истинные чувства, чтобы избежать конфликтов. Эта тенденция может сделать их склонными к пассивно-агрессивному поведению. Вместо того, чтобы напрямую выражать свое разочарование, Раки могут манипулировать и шантажировать других.

Дева

Девы известны своим перфекционизмом и склонностью к критике. Уроженцы знака могут использовать пассивно-агрессивную тактику, чтобы выразить свое разочарование. Это может включать в себя едкие комментарии или пассивное игнорирование человека.

Скорпион

Эмоциональная глубина Скорпионов может сделать их склонными к пассивно-агрессивному поведению, когда они обижены или злятся. Уроженцы знака вместо прямой конфронтации могут использовать тактику манипуляции или мести, чтобы выразить свое недовольство. Их потребность в контроле часто проявляется в пассивно-агрессивном поведении.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.