Названы пять знаков зодиака, с которыми невозможно остаться друзьями после расставания
Расставание никогда не бывает приятным, но некоторые знаки зодиака переживают его тяжелее, чем другие. По словам астрологов, никогда не смогут сохранить дружеские отношения после расставания Тельцы, Близнецы, Львы, Весы и Скорпионы.
Телец
Развод с Тельцом может напоминать сюжет фильма ужасов. Если он не может сохранить отношения с вами, он сделают все возможное, чтобы никто другой этого не сделал. Может пройти много времени, пока он "отпустит" экса.
Близнецы
Поначалу процесс расставания с Близнецами проходит гладко, без лишнего драматизма, но бывают ситуации, когда представитель этого знака может вдруг превратиться в злобную личность, единственное желание которой – отомстить и показать, насколько неправ был другой человек. когда они потеряли его.
Лев
Львы очень самоуверенны, поэтому просто не могут понять, как другой человек мог захотеть с ними расстаться. Уроженец знака привык считать, что он победитель, воин, царь вселенной, и быть его второй половинкой – большая честь.
Весы
Весы обладают способностью манипулировать любой ситуацией и обратить все в свою пользу. Им свойственно невероятное высокомерие, поэтому они готовы использовать любое оружие, чтобы убедить, что виноват другой человек, а не они.
Скорпион
Скорпионы тихие, задумчивые и загадочные. Такое сочетание может заставить вас подумать, что во время развода у вас были отношения с каким-то сумасшедшим персонажем из фильма ужасов.
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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.