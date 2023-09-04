Названы самые большие зодиакальные ''мошенники'': они любят использовать других

Дружба с некоторыми людьми – не самая простая, поскольку они используют окружающих в своих целях. По словам астрологов, главными зодиакальными "мошенниками", которые заботятся исключительно о себе и готовы пойти по головам, являются Близнецы и Водолеи.

Уроженцы этих знаков могут обвести вокруг пальца практически любого, кто встанет у них на пути. Все для того, чтобы извлечь выгоду из отношений. Честность определенно не является их отличительной чертой.

Зачастую такие люди ставят себя выше других, поэтому их отношения с близкими постоянно сопровождаются скандалами. Эгоцентричность и пренебрежение мнением окружающих могут свидетельствовать о том, что у них раздутое эго.

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Близнецы

Хотя на первый взгляд может показаться, что люди под этим знаком зодиака чрезвычайно добры и нежны, под дружелюбным поведением они скрывают свою холодную и расчетливую натуру. Близнецы имеют большую склонность к эгоцентризму. Их поведение оказывает огромное негативное влияние на отношения с близкими людьми.

Водолей

Водолей — мастер манипуляции. Благодаря своему умению анализировать и замечать детали, он может придумать практически идеальный сценарий для любой ситуации. Для него нет ничего невозможного. Уроженцы знака сделают все, чтобы удовлетворить свое эго. Более того, люди этого знака зодиака любят, когда о них кто-то заботится, поэтому часто делают вид, что им нужна помощь или поддержка.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.