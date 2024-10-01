Названы самые дружелюбные знаки зодиака: легко заводят знакомства

Имеют ли звезды какое-либо отношение к нашему характеру? По мнению астрологов, да! Дата рождения определят модели поведения человека и влияет на его судьбу. Читайте, какие знаки зодиака считают самыми дружелюбными.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Чувствительные и чуткие, Рыбы обладают сильной интуицией и способностью понимать чувства других. Они легко заводят новые знакомства – окружающие тянутся к ним, поскольку знают, что найдут понимание и поддержку.

Лев (23 июля – 22 августа)

Серьезные и страстные, Львы – лидеры, привлекающие других своей уверенностью. Они без страха ведут за собой людей и могут покорить самые большие вершины.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы чрезвычайно настойчивы и преданы, что делает их надежным другом и партнером. Уроженцы знака твердо стоят на земле и знают, чего хотят от жизни. Люди просят у них советов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Оптимистичные и предприимчивые, Стрельцы всегда стремятся стать душой компании и скрасить дни других. Они настоящие авантюристы, с которыми не будет скучно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.