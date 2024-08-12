Названы самые несчастные знаки зодиака: астрологи раскрыли, в чем причина

Некоторые люди чаще других страдают от стресса и чувствуют себя несчастными. Причиной этого является излишняя эмоциональность, утверждают астрологи. По их словам, речь идет о Раках, Скорпионах и Козерогах.

Рак

Раки известны своей чувствительностью и эмоциональностью, они особенно уязвимыми к взлетам и падениям в жизни. Уроженцы знака глубоко чувствуют эмоции других, а это означает, что неудачи и разочарования влияют на них сильнее, чем на других. Их склонность к меланхолии и ностальгии иногда мешает им наслаждаться настоящим и планировать будущее.

Скорпион

Скорпионы отличаются своей эмоциональной интенсивностью, что может привести как к головокружительным взлетам, так и к разрушительным падениям. Мировоззрение уроженцев знака часто окрашено скептицизмом и недоверием, что часто делает их одиночками. Поиск истины и желание понять тайны жизни приводят Скорпионов к мрачным размышлениям, усиливая чувство изоляции.

Козерог

Козероги известны своей серьезностью, амбициями и дисциплиной. Однако их постоянная сосредоточенность на целях и успехе часто может привести к тому, что они пренебрегают простыми радостями жизни. Уроженцы знака чрезмерно критичны к себе и другим, что может привести к чувству неудовлетворенности и разочарования. Их прагматизм и склонность к меланхолии иногда мешают видеть красоту и радость в мелочах, усложняя путь к счастью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.