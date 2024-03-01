Названы самые неверные знаки зодиака среди мужчин: легко могут пойти на измену

Верность является важной в отношениях пары, но некоторые мужчины все же легко заводят интрижки на стороне. По словам астрологов, никогда не следует обобщать, но все же к изменам более всего склонны мужчины Рыбы, Раки и Водолеи.

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Рыбы

Астрологи утверждают, что главными изменщиками в зодиаке являются мужчины, рожденные под знаком Рыб. Они очень чувствительные, но маскируются под крутых парней. Когда у них появляется возможность закрутить роман, они непременно ее воспользуются, даже если уже состоят в отношениях.

Рак

Мужчин, рожденных под знаком Рака, обычно считают верными партнерами – они стараются оставаться в рамках приличия. Но если эмоциональная связь недостаточно сильна, будут искать привязанности в другом месте. Однако Рак, вероятно, не сможет долго это скрывать и в какой-то момент признается в измене

Водолей

Водолеи входят в тройку самых неверных знаков зодиака. Это неудивительно. Водолеи – страстные любовники, и если в отношениях им становится скучно, они всегда ищут новых приключений. Этих упорных индивидуалистов ждут новые возможности за каждым углом, и они редко от них отказываются.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.