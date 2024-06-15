Названы самые невыносимые знаки зодиака

Некоторые люди обладают сложным характером, из-за чего их считают невыносимыми. По словам астрологов, речь идет о Девах, Водолеях, Овнах, Львах и Близнецах. Читайте детальнее!

Девы

Девы подходят ко всему в жизни очень практично, но часто берут на себя слишком много работы. Уроженцы знака стремятся делать все идеально и очень требовательны к себе и другим. Они обращают внимание на каждую деталь и впадают в панику, если что-то идет не так. Девы постоянно критикуют всех вокруг, что делает их невыносимыми.

Водолей

Водолеи могут быть очень хорошими слушателями, но не советчиками. Уроженцы знака избегают ответственности и не любят эмоциональности. В то же время они хотят, чтобы их понимали с полуслов или жестов, намеков. Они мало о себе рассказывают, но хотят, чтобы собеседники догадывались об их проблемах.

Овен

Импульсивные Овны очень коммуникабельны. Они часто не задумываются над тем, что говорят и как поступают. Их действия и слова могут обидеть собеседника. Уроженцы знака любят давать обещания, но часто из-за активного образа жизни забывают их выполнять или просто не хотят, потому что это было всего лишь импульсивное обещание.

Лев

Львам необходимо постоянное внимание, даже если они этого не признают, ведь это один из самых гордых знаков гороскопа. Уроженцы знака быстро обижаются и чувствуют себя недооцененными, если не слышат похвалы в свой адрес. Львы ожидают, что к ним будут относиться по-королевски.

Близнецы

Близнецы очень общительны, им легко заводить новых друзей и знакомых, но они склонны быстро менять свое мнение, что может привести к разногласиям. Уроженцы знака они часто забывают о существующих дружеских отношениях и пренебрегают самыми близкими людьми, что приводит к недопониманиям и конфликтам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.