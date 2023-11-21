Названы самые очаровательные женщины по знаку зодиака: обладают особым 'магнетизмом'

Женщины некоторых знаков зодиака обладают особенными чертами характера и существенно отличаются от других – в них есть что-то такое, что заставляет мужчин буквально сходить по ним с ума. По словам астрологов, в списке Овны, Львы, Весы и Стрельцы.

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Женщина Овен

Женщина-Овен – настоящий фейерверк! Она любит находиться в движении, постоянно к чему-то стремится, но может быть довольно агрессивной, поскольку у нее очень сильный темперамент и характер. Такая женщина импульсивна и вспыльчива, часто не может себя контролировать. Она экстраверт.

Женщина-Овен не боится проявлять чувства, принимает решения спонтанно и сначала действует, а потом думает. Она влюбляется часто и легко, всегда слушает свое сердце и старается ничего не анализировать. Женщина-Овен также прирожденная кокетка – она смело заводит разговор с тем, кто привлек внимание, но не терпит рутины и однообразия,: отношения должны быть увлекательными и полными приключений.

Женщина Лев

Женщина-Лев – настоящий вулкан энергии. Она, как и Овен, очень активна и открыта. Словно магнит, притягивает к себе других людей, и мужчины буквально не могут ей противостоять. Женщина-Лев обладает прекрасным чувством юмора, общительна, непосредственна, щедра и отзывчива.

Женщина-Лев по натуре искренняя и прямолинейная. Она не боится сказать правду, хотя надо признать, что иногда причиняет боль своим близким. С другой стороны, такая женщина великодушна, легко прощает и даже забывает нанесенные ей обиды. Но она имеет очень вспыльчивый характер, не торопится остепениться, выйти замуж и создать семью.

Женщина Весы

У женщины-Весов есть одна уникальная особенность, которая позволяет ей, как никому другому, распознавать мотивы других людей. Ее интуиция не от мира сего, а способность быстро и точно анализировать различные ситуации не позволяет Весам быть обманутыми.

Весы имеют природную предрасположенность к решению сложных проблем, хотя, как ни парадоксально, этого очень не любят и мечтают о спокойных отношениях, лишенных негативных эмоций. Женщины-Весы открыты, общительны и очень симпатичны. Поэтому неудивительно, что не жалуются на отсутствие поклонников. Они также любит быть влюбленными – любовь для них очень важна, но также нравится случайный флирт: партнер должен проявлять большую терпимость и доверие.

Женщина Стрелец

Женщина-Стрелец – величайший оптимист среди всех знаков зодиака. Недаром люди ее буквально обожают, а мужчины не могут устоять перед ее обаянием. Такой оптимистичный подход к жизни дает ей уникальную силу– эта женщина ничего не боится, смело осуществляет свои мечты, путешествует и охотно реализует даже самые безумные планы.

Женщина-Стрелец очень открыта всему новому, неизведанному и экзотическому. Она не может усидеть на месте, всегда куда-то спешит, хочет узнать о иностранных культурах, а также о малоизвестных местах в своем городе. Она также настоящая идеалистка, у которой много интересов. Женщина-Стрелец — прирожденная кокетка, смело приближающаяся к представителям противоположного пола и открыто выражающая свой интерес.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.