Названы самые опасные дни октября: возможны большие неприятности

Октябрь 2023 года будет богат событиями, способными изменить жизнь, что связано с астрологическими явлениями. Однако некоторые дни особенно неблагоприятными – опасности будут поджидать буквально на каждом шагу, а риск того, что все пойдет не так, слишком большой.

В такие даты возможны катастрофы, ДТП, форс-мажоры, финансовые проблемы и скандалы. Негативные вибрации могут быть такой силы, что способны даже ухудшить самочувствие и вызывать раздражительность, утверждают астрологи.

Однако мы всегда можем подготовиться к возможным трудностям и минимизировать их последствия. Именно поэтому стоит знать, какими будут самые трудные дни октября.

Большинство, скорее всего, подумают, что худшим днем будет пятница, 13-е, но это не так. Совсем другая дата может доставить нам больше всего проблем.

9 октября – опасный день. Это число по-японски означает "страдание". Поэтому следующий понедельник может принести плохие новости, способные разрушить все планы. Не исключено, что кто-то захочет вас обидеть или воспользоваться вашей добротой. В этот день будьте внимательны к тому, кому вы доверяете и на что соглашаетесь. Неправильное решение может стоить очень дорого.

Также плохие вибрации прогнозируются 14, 19, 24 и 29 октября. В эти дни будьте готовы к проблемам, недоразумениям и конфликтам.

Весь октябрь окажется крайне неудачным месяцем для одного знака зодиака. Это – Водолей. Для него осень станет периодом уныния, усталости и печали. Ничего хорошего ждать не стоит, нужно просто нужно стиснуть зубы и преодолеть все трудности достойно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.