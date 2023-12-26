Названы самые преданные знаки зодиака: если они любят, то на 100%

Знак зодиака может многое сказать о том, какие мы в отношениях. Боимся ли мы говорить о своих чувствах? Как мы управляем эмоциями? Является ли преданность и верность нашей сильной стороной? По словам астрологов, самыми преданными можно назвать три знака зодиака.

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Рак

Раки любят дом и семью. Они считаются одними из самых преданных знаков зодиака. Их характерной чертой является глубокая эмоциональность. Уроженцы знака заботятся о своих близких, как никто другой. Они держатся за вторую половину до конца и презирают предательство. Раки верны и преданы на 100 процентов.

Лев

Львы всегда сражаются до конца. Они стойкие. Более того, они очень ценят эмоциональность. Уроженцы знака любят говорить о том, что чувствуют и показывать свои чувства близким. Это также очень смелый и верный знак зодиака. Его харизма заставляет привлекать столь же преданных людей. Львы любят без ограничений и ожидают того же от своего партнера.

Скорпион

Скорпион страстный и загадочный. При этом он привязывается к своим близким. Он любит своего партнера безоговорочно и ожидает верности. Любовь уроженцев знака безусловна. Для них характерна глубокая эмоциональная связь. Но если их предадут – Скорпионы будут мстить и покажут все свое коварство.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.