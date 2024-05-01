Названы самые спокойные дети по знаку зодиака

Дата рождения влияет на темперамент и характер человека, определяя то, как он будет вести себя как в детстве, так и взрослой жизни. По словам астрологов, Раки, Тельцы и Девы известны как самые спокойные дети в детстве.

Рак

Дети, рожденные под знаком Рака, очень спокойны, хотя и чувствительны. Они эмоционально стабильны и не впадают в истерики, что заметно облегчает жизнь родителям. Раки с детства проявляют понимание к чувствам других, поэтому вряд ли устроят конфликт на площадке или ввяжутся в драку.

Телец

Дети, рожденные под знаком Тельца, спокойны и уравновешены. Уроженцы знака с ранних лет способны самостоятельно найти себе занятие. В школе они прилежные ученики, которые внимательно слушают учителя и не хулиганят на переменах. Впрочем, они могут быть очень упрямыми, хотя это проявляется в старшем возрасте.

Дева

Дети, рожденные под знаком Девы, спокойны. Они прислушиваются к словам родителей и знают, что означает слово "нет". Уроженцы знака, как правило, не устраивают истерик и склонны следовать графику активности и сна, который выстроен в семье. Также Девы имеют тенденцию быть очень организованными – они точно не забудут, когда в них какие кружки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.