Названы самые требовательные в любви знаки зодиака: с ними может быть непросто

У каждого человека свои критерии при выборе партнера. Если одним важнее всего общие интересы и "притяжение", то другие учитывают множество факторов при построении отношений. По словам астрологов, самыми требовательными являются Львы, Девы, Весы, Скорпионы и Козерог.

Лев

Львы очень харизматичные и целеустремленные, они хотят быть все время в центре внимание. Уроженцы знака ищут партнера, который станет достойным "дополнением" для них, а также буде восхищаться их достижениями. Львы стремятся быть центром мира для своего избранника или избранницы. Если это не так – разорвут отношения.

Дева

Девы являются настоящими перфекционистами, которые хотят совершенства во всем. Им нужен партнер, у которого такие же цели и который разделяет их ценности. Только это станет залогом прочных и долгосрочных отношений.

Весы

Весы – творческие и романтические, они ищут баланса во всем, и это затрагивает любовные отношения. Их партнер должен относиться к творчеству так же, как они, быть чутким и понимающим, иначе уроженцы знака будут молча страдать, а потом сбегут в никуда.

Скорпион

Для Скорпионов важна глубокая эмоциональная и духовная связь с партнером. Они ищут человека, который понимал бы их с полуслова, был страстным и энергичным. Уроженцы знака могут открыться только перед тем, кто заслужит их доверие, а это непростая задача, которая требует много времени.

Козерог

Козероги больше всего ценят в жизни стабильность – им нужен человек, в котором они будут уверены так же, как в себе. Уроженцы знака не очень эмоциональны, и в построение отношений чаще полагаются на разум, чем сердце. Холодный расчет часто становится причиной того, что они так и остаются одинокими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.