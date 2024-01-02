Названы самые требовательные женщины по знаку зодиака: таких всего четыре

Некоторые женщины отличаются особенной требовательностью и ставят высокую планку как себе, так окружающим. Астрологи утверждают, что это связано со знаком зодиака. Речь идет о Львах, Скорпионах, Тельцах, Козерогах.

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Лев

Женщины-Львы хотят безграничного внимания. Находясь в отношениях с уроженками знака, мужчинам следует быть готовыми, что им придется окружить избранниц заботой, но ничего не получать взамен. Львы будут требовать подарков и комплиментов, но сами достаточно холодны и высокомерны.

Скорпион

Женщины-Скорпионы известны своей страстной и интенсивной натурой. Они ожидают от своих партнеров абсолютной преданности и доверия. Находясь в отношениях с женщиной-Скорпионом, следует быть готовым к множеству душевных разговоров и слез, но стоит помнить, что их любовь – одна из самых сильных.

Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца, требовательны, поскольку ищут постоянного комфорта и безопасности. У их избранников должна быть стабильная работа, красивый костюм и холодильник, полный вкусной еды. Но это еще не все – уроженцы знака будут требовать постоянного внимания и заботы.

Козерог

Женщины-Козероги практичны и амбициозны и ожидают того же от своих партнеров. В отношениях с женщиной-Козерогом вы должны быть готовы к множеству целей и планов, а также к совместным успехам и достижениям. Расслабляться вам не удастся, ведь у Козерога всегда есть новая цель.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.