Названы три самых самокритичных знака зодиака: не прощают себе ошибок

Некоторые знаки зодиака склонны к чрезмерной самокритичности, что способно пошатнуть их уверенность в себе и самооценку. По словам астрологов, речь идет о Девах, Козерогах и Скорпионах.

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Дева

Девы известны своим перфекционизмом практически во всех сферах. Они стремятся к совершенству во всем, что делают, что часто приводит к чрезмерному самоанализу и критике. Их потребность в том, чтобы все было идеально, может привести к фрустрации и разочарованию, особенно когда что-то не соответствует их высоким стандартам. Хотя Девы зачастую очень способные и успешные люди, они проводят слишком много времени, думая о своих ошибках.

Козерог

Козероги ответственны, амбициозны и часто ставят перед собой высокие цели. Хотя их настойчивость часто является ключом к их успеху, она также может быть палкой о двух концах. Если они не достигают того, чего намеревались сделать, склонны к неуверенности в себе и чувству вины. Они также слишком строги к себе и часто считают, что недостаточно хороши, независимо от своих достижений.

Скорпион

Хотя Скорпионы известны своей страстной натурой и энергией, они также склонны к глубокому самоанализу. Уроженцы знака часто анализируют свои действия, мотивы и чувства. Эта склонность к глубокому мышлению может привести к тому, что они станут чрезмерно самокритичными, что может сопровождаться чувством вины и стыда, даже если для этого нет реальной причины.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.