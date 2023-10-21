Названы три самых скрытных знака зодиака: они очень сдержаны в проявлении своих чувств

Признаться в чувствах – непростая задача для многих людей. Некоторые могут плакать за закрытыми дверями, другие рассказывают о своих переживаниях всему дому. Как и в других аспектах жизни, эмоциональная открытость или закрытость зависит от знака зодиака. По словам астрологов, самыми скрытными являются Девы, Близнецы и Козероги.

Девы редко проявляют свои чувства. Они держат дистанцию ​​даже с самыми близкими людьми.

Девы находятся на вершине списка, когда дело доходит до отстраненности, однако это не значит, что они не умеют любить. Уроженцы знака могут казаться холодными и отстраненными, им сложно открыться кому-то и показать свои слабости, но все же они обычно остаются верными второй половинке. Девы не готовы чрезмерно проявлять свои чувства.

Близнецы скрывают свои истинные чувства под маской юмора. Так они защищаются от травм

Если вы когда-нибудь увидите человека, который иронично шутит по поводу своих чувств и прикрывает их сарказмом, велика вероятность, что это Близнецы. Они терпеть не могут, когда кто-то высмеивает их или играет их эмоциями. Уроженцы знака боятся быть отвергнутыми, поэтому скрывают свои истинные чувства. Это, в свою очередь, делает их эмоционально отстраненными.

Козероги любят проводить время в своей компании. Им никто не нужен

Козероги счастливы, особенно когда они одни. Поэтому они кажутся эмоционально недоступными своим партнерам. Они любят проводить время в одиночестве и не нуждаются в ком-либо, из-за чего их партнер чувствует себя отстраненным. Однако все связано с их потребностями и особенностями характера.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.