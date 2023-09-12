Названы три самых 'темных' знака зодиака: они могут причинить вам боль

Вы думаете, что хорошо их знаете, но через некоторое время оказывается, что вы ошибались. Астрологи назвали три знака зодиака, которые скрывают темные тайны. Их настроение внезапно меняется на 180 градусов, или они делают что-то настолько неожиданное, что сбивает вас с толку. Речь идет об Овнах, Близнецах и Козерогах.

Овен

Эти люди веселые, энергичные и разговорчивые. Они всегда говорят то, что думают, и не могут скрыть своих эмоций – на их лицах сразу все читается. Овны честны, открыты и очень динамичны. Однако в этом оптимистическом описании есть одно "но". Важно помнить, что ими управляет Марс, бог войны. Поэтому Овнами часто движут бурные и сильные эмоции. Когда они злятся, то полностью теряют контроль над собой и могут вести себя очень агрессивно и глубоко ранить – не только физически, но и словами. Овны во что бы то ни стало борются за себя до конца, и что еще хуже – ни о чем потом не жалеют.

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Близнецы

Близнецы – это очень веселый и общительный знак, у него много личного обаяния, поэтому он легко устанавливает и поддерживает контакты. Такие люди окружены группой проверенных друзей, им всегда есть что сказать, и их очень сложно не любить. Однако недаром об этом знаке зодиака говорят, что это два человека в одном теле. Настроение Близнецов может измениться очень внезапно. То они смеются, то впадают в мрачное молчание. Они капризны, поэтому их очень легко обидеть. И в этом случае Близнецы никогда не прощают. В один момент они любят кого-то, а в следующий ненавидят всем сердцем.

Козерог

Козерог окружен ореолом загадочности. Это люди, которые нелегко открываются и говорят о себе редко и неохотно. Они сосредоточены на личном развитии и работе на протяжении всей своей жизни. Уроженцы знака очень специфичны рассудительны и сдержанны. Козероги легко могут кого-то обидеть и даже не заметить этого. Они считают себя сильными, поэтому презирают слабых. Трудно предугадать, чего ждать от Козерога. Он может уничтожить одним словом, если его чувства были задеты.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.