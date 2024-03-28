Названы три самых 'взрывоопасных' знака зодиака: находятся под постоянным 'давлением'

Некоторые люди обладают взрывным характером, из-за чего их многие считают злыми. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Самыми злыми считают Овнов, Тельцов и Близнецов.

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Овен

Первый знак зодиака, Овен, управляется планетой Марс и принадлежит элементу Огня. Эти характеристики делают его очень энергичным, страстным и решительным в своих действиях. Однако эта же энергия может проявляться в виде нетерпения и импульсивности, что часто заставляет Овна выражать свой гнев внезапным и взрывным способом.

Овен склонен рассматривать каждый аспект своей жизни как соревнование или вызов, который нужно преодолеть. Такое отношение может быть полезным с точки зрения мотивации и амбиций, но оно также может привести к сильному внутреннему давлению и разочарованию, когда дела идут не так, как планировалось. Гнев Овна часто связан с его горячим желанием добиться успеха и нежеланием принять неудачу.

Телец

Второй знак зодиака, Телец, управляется Венерой и принадлежит к стихии Земли. Он известен своим терпением, стабильностью и практичным характером. Однако, когда дело доходит до гнева, Телец может быть чрезвычайно упрямым и обидчивым. В отличие от Овна, гнев Тельца не возникает импульсивно, а является результатом постепенного накопления напряжения и разочарований.

Телец – знак, который ненавидит сюрпризы и неожиданные перемены. Его стабильный и предсказуемый характер заставляет его бояться любых неожиданностей, которые он считает угрозой своему комфорту и безопасности. Это сопротивление переменам может стать источником его гнева,.

Близнецы

Третий астрологический знак, Близнецы, управляется Меркурием и принадлежит элементу Воздуха. Уроженцы знака известны своим острым интеллектом, ненасытным любопытством и быстрой адаптацией. Однако двойственность, присущая этому знаку, может проявляться и в виде непредсказуемых перепадов настроения и гнева.

Близнецы – очень общительные личности, которым нравится выражать свои мысли и эмоции другим. Однако, когда их потребность в самовыражении ограничена или им не удается донести свою точку зрения, Близнецы могут испытывать сильное разочарование, перерастающее в гнев.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.