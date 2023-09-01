Названы три самых жадных знака зодиака: деньги для них важнее людей

Есть люди, для которых благополучие других превыше всего. Однако есть и те, кто ставит деньги на первое место. По словам астрологов, Овны, Львы и Стрельцы слишком заботятся о материальной стороне жизни, из-за чего их считают жадными.

Овен

Овен – материалист. Для него финансовые блага всегда будут самым главным в жизни – он не станет обращать внимание на чувства других, если только сможет чего-то добиться. Овен объясняет это себе тем, что только благодаря деньгам он способен добиться всего, чего хочет, и осуществить мечты, но, к сожалению, часто забывает о близких.

Лев

Лев – знак зодиака, который стремится все время быть в центре внимания. Он любит блистать и окружать себя дорогими вещами. Лев способен добиться славы и богатства даже за счет других людей, и от этого часто страдают его родственники.

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Стрелец

Стрелец – настоящий позер. Ему нравится, чтобы вокруг него были красивые и дорогие вещи, которыми он сможет похвастаться на весь мир. Брендовая одежда, дорогие автомобили, украшения и косметика, а также парфюмерия – это то, что ему нужно. Он не будет дружить с бедными.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.