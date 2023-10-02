Названы три знака зодиака, для которых октябрь станет прорывным: их ждут перемены

Для некоторых октябрь станет месяцем прорыва: три знака зодиака ждут кардинальные перемены в жизни. Все может развернуться на 180 градусов. Но каким образом? Это зависит от того, какие решения они примут. Посмотрите, принадлежите ли вы к этой группе и что вам нужно сделать, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

Близнецы

Вы по натуре спонтанный человек и не боитесь перемен, охотно принимаете то, что дает вам судьба, и всегда умеете найти свой путь в новой ситуации. Благодаря такому подходу вам легче преодолевать жизненные трудности и адаптироваться к обстоятельствам. Но будьте бдительны сейчас, ведь вы легко можете пропустить что-то важное.

Судьба приготовила для вас сюрприз и большую возможность. Так что не дайте себя обмануть и хорошенько подумайте, прежде чем принять решение. Возможно, стоит подождать, потому что скоро на горизонте появится еще лучшая возможность. Подумайте о том, чего вы хотите, и стремитесь только к тому, что находится на самом верху в вашем списке приоритетов.

Лев

Вся ваша жизнь — это борьба и тяжелый труд, но вам это нравится и приносит удовлетворение. Вы знаете, чего хотите, и можете быстро принимать решения. Именно умение быстро оценить риск помогает добиться успеха. Октябрь станет еще одной возможностью проверить себя.

Вы столкнетесь с трудным выбором – и у вас не будет времени подумать. Ваша дилемма будет заключаться в том, слушать ли свое сердце или голову. Это решение определяет направление вашей жизни. Вы можете много выиграть, но можете и многое потерять, если допустите ошибку.

Рыбы

Вы единственный знак в этой группе, который не любит перемен и испытывает трудности с принятием решений. Поэтому октябрь будет для вас крайне тяжелым и эмоционально изматывающим. Подготовьтесь к этому сейчас, чтобы вам было легче справиться с этой задачей позже.

И хотя у вас может возникнуть соблазн спрятаться под одеялом и переждать, не делайте этого, иначе ваша большая возможность пройдет мимо вас. Надо взять себя в руки и сделать то, что нужно. И вы прекрасно будете знать, что нужно делать. Единственной проблемой может быть страх или отсутствие сил. Не поддавайтесь им.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.