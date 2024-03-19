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Астрология и гороскопы

Названы три знака зодиака, для которых приближается волшебный период любви

Анастасия Крыщук

Названы три знака зодиака, для которых приближается волшебный период любви

Для трех знаков зодиака приближается волшебный период любви, который продлится до 5 апреля. У одиноких появится возможность встретить свою вторую половину. Прочтите и узнайте, попали ли вы в число счастливчиков!

Рыбы

Поскольку Венера теперь соединяется с Нептуном в Рыбах, Рыбы привлекут гораздо больше внимания, чем обычно. Уроженцы знака сейчас особенно привлекательны и поэтому имеют больше шансов найти любовь всей своей жизни. В этот период любовь Рыб к себе растет и совершенствуется, поскольку окружающие отражают любовь, которая обитает внутри них.

Дева

Любовь буквально поступит в двери к Деве. Очень вероятно, что за это время Вселенная устроит Деве те встречи, которые сделают сердце открытым. Как только Девы начнут давать волю течению жизни, жизнь подарит возможность с кем-то познакомиться.

Скорпион

Венера в Рыбах активирует радость жизни, удовольствия, романтику, флирт и даже желание иметь детей. Скорпион теперь хочет влюбиться всем сердцем и наверняка получит такую ​​возможность. Одинокие уроженцы знака могут флиртовать с гораздо большим количеством людей, чем обычно. На горизонте начнут появляться потенциальные партнеры. Важно сделать правильный выбор.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы