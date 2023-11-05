Названы три знака зодиака, которые часто живут в токсичных отношениях: они слишком боятся одиночества

Не все отношения заканчиваются как в сказке "и жили они долго и счастливо". Когда союз распадается, боль может длиться долго. Однако есть люди, которые настолько боятся остаться в одиночестве, что пытаются сохранить даже неудачные отношения, которые стали токсическими. По словам астрологов, речь идет о Весах, Скорпионах и Овнах.

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Весы

Весы нежны по натуре и воспринимают расставание как большую трагедию в своей жизни. Они не замечают тревожных сигналов в отношениях, поскольку склонны все идеализировать. Весам может потребоваться много времени, чтобы решить, стоит ли заканчивать отношения, даже если они уже на грани катастрофы. Уроженцы знака никогда не уверены в своем выборе и всегда колеблются в своих решениях. Поэтому люди этого знака зодиака часто живут в токсичных отношениях.

Скорпион

На самом деле Скорпионы очень редко вступают в токсичные отношения, однако если влюбляются, то надолго. Расстаться с любимым человеком, хотя отношения эмоционально деструктивны, им не под силу, ведь придется признать свою неправоту. И это второй камень преткновения, ведь представителям этого знака нелегко признавать свои ошибки.

Овен

Несмотря на то, что Овны очень прагматичны, они очень часто могут попасть в непростые отношения с токсичным партнером. Хотя уроженцы знака рационально понимают, что это может оказаться болезненным опытом, этот огненный знак настолько упрям, что не готов признать или принять это. В таких случаях Овны смотрят на происходящее через "розовые очки", поскольку уверены, что быть в отношениях, какими бы они ни были, лучше, чем быть без них.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.