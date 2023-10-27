Названы три знака зодиака, которые идут по жизни с улыбкой на лице: они неисправимые оптимисты

После тщательного анализа гороскопов астрологи выделили три знака зодиака, которые идут по жизни с улыбкой на лице. Несмотря на невзгоды, они всегда позитивны и никогда не теряют надежды. Для них стакан всегда наполовину полон. Речь идет о Близнецах, Девах и Стрельцах.

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Близнецы

Близнецы никогда не теряют чувства юмора, хотя судьба не всегда к ним благосклонна. Благодаря тому, что они видят мир именно таким, уроженцы знака прекрасно осознают, что нет смысла беспокоиться о том, чего нельзя изменить. Они не обижаются и не осуждают других, потому что по опыту знают, что внешность может быть обманчивой.

Такой настрой позволяет им умело обходить все жизненные повороты. Однако бывает и так, что чрезмерная самоуверенность и даже эгоистическая нацеленность на себя работают им во вред.

Дева

Дева идет по жизни с улыбкой на лице, потому что прекрасно знает, что в жизни ей не только везет, но и ничего не случается случайно. Если ей что-то не предназначено, значит, у высших сил на нее другой план, и это просто не обсуждается.

Более того, Дева принимает только осознанные решения. Эта способность позволяет ей читать тонкие знаки, которые посылает нам Вселенная. Уроженцы знака готовы помогать другим, им идеально подходят такие профессии, как юрист, медсестра или педагог.

Стрелец

Стрелец – неисправимый оптимист, для которого стакан всегда наполовину полон. Он считает, что не существует проблем, которые невозможно преодолеть, поэтому нет смысла заранее волноваться и прорисовывать в уме худшие сценарии развития событий.

По его мнению, хорошие мысли притягивают добро – и именно этого он старается придерживаться в жизни. Своим настроем он хочет изменить мир и жизнь своих близких к лучшему. К сожалению, Стрелец часто чувствует себя недооцененным, потому что дает другим больше, чем получает от них. Если этот дисбаланс сохранится надолго, Стрелец станет ожесточенным и даже злобным.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.