Названы три знака зодиака, которые лучше всех проведут новогоднюю ночь: они знают толк в веселье

Новый год – одно из самых ожидаемых событий, когда в хорошей компании можно веселиться до утра. По мнению астрологов, лучше всего проведут новогоднюю ночь три уроженца зодиакального круга. В списке Овны, Близнецы и Скорпионы.

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Овен (21 марта – 19 апреля)

Люди, рожденные под знаком Овна, полны энергии и жизнелюбия, поэтому любят быть в центре внимания на вечеринках и веселиться до рассвета. Им нравится иметь вокруг себя веселую компанию, с которой они будут танцевать до потери дыхания.

Овен хочет расслабиться, слушая громкую музыку, не оглядываясь по сторонам. В этот момент остальной мир перестает иметь для него значение. Уроженцев знака можно назвать тусовщиками, поэтому, если представится возможность, они будут рады посетить одну из самых модных новогодних вечеринок города.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Эти общительные люди составляют отличную компанию на вечеринках. Однако прежде чем показать, на что они способны на танцполе, им всегда есть что сказать и поговорить со всеми. Когда они насытятся сплетнями, наступит время безумного веселья. Для них созданы караоке, различные игры и безумные идеи, чтобы разнообразить вечеринку.

Громкая музыка их не утомляет, а ноги уносят на танцпол. А когда танцы истощат их силы, они с радостью найдут кого-нибудь, кто составит им компанию, и лягут на диван с напитком в руке, чтобы дать себе время отдохнуть.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Это третий знак зодиака, который будет привлекать внимание на новогодней вечеринке. Скорпионам нравятся общественные мероприятия, особенно эксклюзивные. Они прекрасно проведут время на костюмированной или тематической вечеринке.

Если они организуют вечеринку сами, то наверняка придумают безумный план, который не придумал бы никто другой. Вероятно, это будет громко. Скорпионы любят вечеринки, поэтому танцуют и веселятся, не глядя на часы. Это короли танцпола.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.