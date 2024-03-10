Названы три знака зодиака, которые не будут бороться за отношения: они выберут расставание

Некоторые не готовы прилагать усилия для сохранения отношений, и даже малейшие конфликты могут стать для них поводом для расставания. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Чаще других расстаются Львы, Скорпионы и Водолеи. Вот в чем причина!

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Лев

Лев быстро привыкает к отношениям, и ему становится скучно. Он не может оставаться в браке долго. После того, как бабочки в животе немного утихнут, уроженцы знака начинают искать острые ощущения. У Львов очень властный характер, что часто приводит к серьезным ссорам. Это может сильно обострить отношения, из которых Лев потом захочет выйти.

Скорпион

К сожалению, Скорпион не очень хорошо умеет противостоять искушению, поэтому, вероятно, когда-нибудь в жизни он разведется. Ему быстро надоедает однообразие, он всегда ищет приключений. Более того, Скорпион не только предприимчив, но также может быть очень ревнивым и собственническим, что может отталкивать его партнера. Развод практически гарантирован.

Водолей

Водолей не любит правила и хочет жить так, как выбирает сам. Ему нужен партнер, который будет вдохновлять его, помогать и не будет сдерживать творческие и порой немного странные идеи. Если отношения станут слишком поверхностными или его партнер будет слишком занят, он немедленно разведется.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.