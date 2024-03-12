Названы три знака зодиака, которые не любят весну: для них это худшее время года

У каждого человека есть время года, которое ему меньше всего нравится. Несмотря на то, что большинство с нетерпением ждет весны, не все испытывают к ней большие чувства. По словам астрологов, весну не любят Девы, Скорпионы и Козероги.

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Дева

Дева кажется знаком зодиака, который только и ждет хорошей возможности устроить генеральную уборку в начале весны. Но в глубине души она совершенно безразлична к ней. Это прежде всего потому, что Дева ненавидит брать на себя ответственность. Она ждет лета – легкого и беззаботного.

Скорпион

Лучше всего Скорпион чувствует себя где-то между осенью и зимой. Весна не вызывает у него теплых чувств. Он не хочет быть таким, как все, и замечает множество недостатков этого времени года. Солнце для него слишком яркое, дождь слишком частый, а температура поднимается слишком медленно. Скорпион не любит весну и считает, что это худшее время в году.

Козерог

Когда Козерог думает о весне, он видит много дел. Если он еще и ухаживает за садом или участком, ему предстоит выполнить гору работы по уборке. Это время года, когда каждый чего-то от него хочет. Козерог не любит весну и иногда хочет спрятаться от нее, вернувшись в безопасную зимнюю пору. Частые перемены погоды лишают его воли к действию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.