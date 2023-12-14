Названы три знака зодиака, которые не терпят лжи: для них правда важнее всего

Есть люди, которые считают, что ложь бывает во благо, и оправдывают свои поступки. Другие же напротив очень прямолинейны и предпочитают правду, какой горькой она бы ни была. Читайте, кто не терпит лжи!

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Телец

Тельцу противна ложь. Он предпочитает говорить и слышать даже неприятную правду, а не жить в неведении. Уроженцы знака уверены, что ложь, даже с добрыми намерениями, является неуважением и унижает другого человека. Поэтому они не скрывают истины даже от детей, хотя и раскрывают ее в соответствующей возрасту форме. Именно за эту черту характера Тельцов уважают окружающие.

Скорпион

Скорпион не лжет, потому что он не умеет лгать, а еще он убежден, что обман – это удар в первую очередь по себе. Уроженцы знака уверены, что неправду легко разоблачить, а поэтому не хотят быть уличенными или высмеянными. Близкие Скорпионов часто просят у них совета и доверяют им свои самые сокровенные проблемы, поскольку знают, что их не осудят.

Водолей

Водолей считает, что лгать другим – это явное неуважение. Так что он не только никогда не отклоняется от истины, но и резко реагирует, когда кто-то врет. Уроженцы знака часто занимаются общественной деятельностью и следят за тем, чтобы власть имущие не нарушали права граждан. Они стараются помочь другим, насколько могут. Более того, когда им лгут, Водолеи сразу разрывают отношения. Уроженцы знака считают, что если между ними и другим человеком нет доверия, то это пустая трата времени.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.