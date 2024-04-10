Названы три знака зодиака, которые не умеют прощать: обиды их очень ранят

Некоторые люди совершенно не умеют прощать – негатив, вызванный чувством обиды, может не покидать их годами. Они помнят все, что было сказано в споре, и могут отомстить тому, кто причинил им боль. По словам астрологов, речь идет о Тельцах, Скорпионах и Рыбах.

Телец

Тельцы очень упрямы и никогда не признают своих ошибок. Если их обидели, они замыкаются в себе и не хотят ничего слышать. Уроженцы знака могут обижаться годами, даже если причиной ссоры стала ерунда. Особенно болезненными для них являются вопросы, способные задеть их чувство безопасности. Тельцы боятся перемен.

Скорпион

Скорпионы загадочные и страстные, но в них слишком много "темных" эмоций. Уроженцы знака склонны видеть негативную сторону жизни и людей вокруг. Они не прощают ошибок никому, поэтому часто страдают от одиночества. Заслужит их доверие – непосильная задача для многих. Эмоциональная глубина уроженцев знака делает их замкнутыми.

Рыбы

Рыбы очень чувствительные и ранимые, одно неверно сказанное кем-то слово способно пошатнуть их уверенность в себе. Уроженцы знака очень болезненно переживают обиды, а их склонность к идеализации мира становится причиной множеств душевных травм. Более того, неумение прощать сказывается на их здоровье – напряжение может спровоцировать болезни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.